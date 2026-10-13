На СВО погиб боец из Республики Алтай, награжденный медалями Жукова и Суворова

На спецоперации погиб 28-летний военнослужащий из Республики Алтай Аржан Якпунов с позывным "Айу". Об этом сообщил канал "Алтай: главные новости" в MAX.
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