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В Госдуме указали на связь Дурова с Украиной

В Госдуме указали на связь Дурова с Украиной

Основатель Telegram Павел Дуров (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) является пособником Украины, поскольку не идет на контакты с Россией, предпочитая оказывать поддержку Киеву.

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