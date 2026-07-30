Основатель Telegram Павел Дуров (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) является пособником Украины, поскольку не идет на контакты с Россией, предпочитая оказывать поддержку Киеву.
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