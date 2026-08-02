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Газета.ру

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Gut: слишком быстрое или медленное движение пищи по кишечнику опасно для здоровья

Gut: слишком быстрое или медленное движение пищи по кишечнику опасно для здоровья

Исследователи из Дании и Бельгии под руководством микробиолога Хенрика Роугера из Копенгагенского университета показали, что время прохождения пищи через кишечник — так называемый транзитный период — сильно недооцененный фактор, влияющий на состав микробиома кишечника и связанные с ним риски заболеваний.

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