Минобороны: Су-34 уничтожил бойцов и технику ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж истребителя - бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударил по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате чего были уничтожены украинские военные и бронетехника.
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