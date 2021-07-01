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США оставляют своих марионеток на заклание и распространяют хаос из Афганистана в Центральную Азию

США оставляют своих марионеток на заклание и распространяют хаос из Афганистана в Центральную Азию

, Айнур Курманов Визит на прошлой неделе президента Афганистана Ашрафа Гани и его соперника по прошлым выборам Абдуллы Абдуллы в Вашингтон не оставило уже ни у кого сомнений в том, что дни проамериканского марионеточного правительства сочтены.

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