Цистерны с топливом загорелись в станице Павловская после удара БПЛА

В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края подверглись атаке со стороны киевского режима, детали в Telegram приводит региональная администрация.
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