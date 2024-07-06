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Цистерны с топливом загорелись в станице Павловская после удара БПЛА

Цистерны с топливом загорелись в станице Павловская после удара БПЛА

В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края подверглись атаке со стороны киевского режима, детали в Telegram приводит региональная администрация.

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