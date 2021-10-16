Эксперт по инвестициям сообщил, чего ждать на неделе от цен на нефть

Котировки нефти Brent на будущей неделе консолидируются на уровне $82-85 за баррель, но могут и приблизиться к 13-летним максимумам в $86,7-87, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин 17 октября, сообщает агентство «Прайм».