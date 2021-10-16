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Эксперт по инвестициям сообщил, чего ждать на неделе от цен на нефть

Эксперт по инвестициям сообщил, чего ждать на неделе от цен на нефть

Котировки нефти Brent на будущей неделе консолидируются на уровне $82-85 за баррель, но могут и приблизиться к 13-летним максимумам в $86,7-87, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин 17 октября, сообщает агентство «Прайм».

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