Эксперт по инвестициям сообщил, чего ждать на неделе от цен на нефть

Котировки нефти Brent на будущей неделе консолидируются на уровне $82-85 за баррель, но могут и приблизиться к 13-летним максимумам в $86,7-87, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин 17 октября, сообщает агентство «Прайм».
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