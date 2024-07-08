Беременная корова простояла несколько часов в ледяной воде колодца

Удивительно, что, пролетев несколько метров на дно узкого каменного «мешка», животное не пострадало. Об удивительном случае счастливого вызволения коровы Ромашки с дна колодца рассказал губернатор Севастополя: «Пришлось потратить 6 часов, но операция по спасению завершилась успешно.
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