Беременная корова простояла несколько часов в ледяной воде колодца

Удивительно, что, пролетев несколько метров на дно узкого каменного «мешка», животное не пострадало. Об удивительном случае счастливого вызволения коровы Ромашки с дна колодца рассказал губернатор Севастополя: «Пришлось потратить 6 часов, но операция по спасению завершилась успешно.