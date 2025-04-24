Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

Откроются новые маршруты Летняя навигация по Москве-реке официально стартовала 24 апреля. К открытию сезона городские службы завершили масштабную подготовку: очистили набережные, обновили разметку и указатели, отремонтировали причалы и парапеты, а также заменили изношенные элементы инфраструктуры.