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AFP: доктора в Японии обвинили Google в попустительстве клевете в своих сервисах

AFP: доктора в Японии обвинили Google в попустительстве клевете в своих сервисах

Около 60 японских врачей подали коллективный иск против американской компании Google, обвинив ее в игнорировании клеветнических и оскорбительных отзывов, которые пользователи могут оставлять различным учреждениям на картографическом сервисе Google Maps.

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