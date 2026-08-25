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Умар Нурмагомедов и Сун Ядун провели первую битву взглядов перед боем на UFC в Шанхае

Умар Нурмагомедов и Сун Ядун провели первый стердаун перед боем на турнире UFC в Шанхае. Поединок пройдет 29 августа и станет главным событием турнира.

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