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Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ

Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ

Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью перехватила и уничтожила 512 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Министерстве обороны .

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