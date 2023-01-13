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Казахстан поставит 300 тысяч тонн нефти в Германию в I квартале 2023 года

Казахстан поставит 300 тысяч тонн нефти в Германию в первом квартале 2023 года. АО "КазТрансОйл" (КТО) получено подтверждение российским Министерством энергетики на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Федеративную Республику Германия.

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