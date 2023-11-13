Азербайджан и Турция в поисках путей транспортного обхода Армении

Проект создания «Зангезурского коридора» через территорию южной Армении потерял привлекательность для Баку: как заявил 25 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, вместо дороги через Мегри «мы можем использовать маршрут через Иран».
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