«Не позволю вам так общаться»: Хинштейн «нарвался» на грубость в курской аптеке

Врио главы Курской области Александра Хинштейна очень грубо встретили в местной аптеке. Врио губернатора решил посетить аптечную точку из-за того, что во время прямой линии с курянами ему поступило очень много жалоб на отсутствие лекарств по льготным рецептам.
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