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Царьград

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Ученые ведут поиски древнего существа с ладонями человека и когтями ящера

Ученые ведут поиски древнего существа с ладонями человека и когтями ящера

Находка в виде древнего ископаемого следа неизвестного существа напугала общество XIX века.В XIX веке наткнулись на будоражащую кровь в жилах находку – древний след, похожий на отпечатавшуюся ладонь человека, но с когтями.

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