Омское кафе «Чайная Юрта» не возобновит работу на Зеленом острове: рассказываем, почему. Новости Омска.
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Омское кафе «Чайная Юрта» не возобновит работу на Зеленом острове: рассказываем, почему. Новости Омска.