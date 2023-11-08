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Пленный: военкоматы в Запорожье мобилизуют тех, кто не может откупиться

Пленный: военкоматы в Запорожье мобилизуют тех, кто не может откупиться

Представители территориальных центров комплектования (военкоматов) в подконтрольном Киеву городе Запорожье забирают на передовую только тех местных жителей, кто не может откупиться, рассказал пленный боец ВСУ.

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