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Память разбившихся хоккеистов "Локомотива" почтили в Ярославской области

Память разбившихся хоккеистов "Локомотива" почтили в Ярославской области

РЕН ТВ Ровно 15 лет назад, 7 сентября 2011 года, произошла авиакатастрофа в Ярославской области – там разбился самолет Як-42, на борту которого была хоккейная команда "Локомотив".

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