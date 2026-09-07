Память разбившихся хоккеистов "Локомотива" почтили в Ярославской области

РЕН ТВ Ровно 15 лет назад, 7 сентября 2011 года, произошла авиакатастрофа в Ярославской области – там разбился самолет Як-42, на борту которого была хоккейная команда "Локомотив".
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