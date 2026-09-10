Как изменилось за тысячелетие: полное боевое снаряжение британских солдат от XI до XXI века

Английский фотограф Том Аткинсон сделал серию снимков, на которых представил полное боевое снаряжение британского солдата: начиная с 1066 года и заканчивая современностью.
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