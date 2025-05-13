NHK: с вертолета ВС США на Окинаве в Японии уронили сумку с пиротехникой

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Сумка весом 18 кг с пиротехническими сигнальными шашками упала с борта американского вертолета во время полета в японской префектуре Окинава, где базы ВС США расположены в густонаселенных районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии