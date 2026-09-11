Махачев: уже устал слышать, сколько людей меня нокаутируют

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Иэна Гэрри, который заявил, что бразилец Карлос Пратес может победить нокаутом россиянина.
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