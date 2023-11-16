В России заявили о потере интереса к Украине на полях АТЭС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что интерес к ситуации вокруг Украины на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) ослаб по сравнению с прошлым годом.
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