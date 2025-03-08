Навка восхитилась Родниной

Почетной гостьей премьеры фильма «Роднина» стала сама трехкратная олимпийская чемпионка. Дмитрий Песков, Ирина Роднина и Татьяна Навка предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип» Почетной гостьей премьеры фильма «Роднина» стала сама трехкратная олимпийская чемпионка.
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