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В РФ в трех регионах объявили угрозу БПЛА и в шести аэропортах ограничили полеты

В РФ в трех регионах объявили угрозу БПЛА и в шести аэропортах ограничили полеты

В России к утру 15 сентября в трех регионах объявили угрозу атаки БПЛА. В ночные часы шесть авиагаваней ввели запрет на полеты, и только три сняли ограничения, сообщили в «Максе» «Говорит Росавиация».

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