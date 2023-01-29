РФ не будет вести с Японией консультации по промыслу у Южных Курил

Из-за антироссийских санкций, которые ввели власти Японии после начала спецоперации, Россия не может согласовать проведение межправительственных консультаций о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов.
Из-за антироссийских санкций, которые ввели власти Японии после начала спецоперации, Россия не может согласовать проведение межправительственных консультаций о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов.
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