НЦБК и прокуроры уже несколько месяцев знали о «коррупционном разгуле» в Центральном таможенном управлении

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры Бельцкой муниципальной прокуратуры знали о коррупционных схемах в Центральном таможенном управлении более полугода, с момента назначения на должность руководителя Юрия Горе, который был задержан вчера с поличным при получении взятки в размере более 40 тысяч долларов.