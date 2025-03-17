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Царьград

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Гаубицы 'Мста-С' уничтожили артиллерию и бронетехнику ВСУ на 15 км

Гаубицы 'Мста-С' уничтожили артиллерию и бронетехнику ВСУ на 15 км

На Купянском направлении экипажи гаубиц "Мста-С" из 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" эффективно уничтожили артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, действуя на дистанции более 15 километров.

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