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WSJ: Макрон разозлил союзников словами об отправке войск ЕС на Украину

WSJ: Макрон разозлил союзников словами об отправке войск ЕС на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по Украине в Париже попытался раздвинуть границы того, как далеко страны Европы готовы зайти в поддержке Киева, вызвав раздражение среди союзников словами о размещении войск.

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