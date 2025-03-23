В тоннеле дамбы ограничат автомобильное движение

С 24 марта по 4 апреля Пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений сообщает, что с 24 марта по 4 апреля в тоннеле дамбы будет ограничено автомобильное движение с Невской стороны (внутреннее кольцо КАД СПб) в связи с ремонтными работами.