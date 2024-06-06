ДТП с участием самосвала во Владивостоке остановило движение на перекрестке

Во Владивостоке на перекрестке улиц Русская и Бородинская произошло ДТП с участием трех автомобилей. Среди участников происшествия есть крупногабаритный транспорт, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Vlad_ork».
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