ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 августа 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать первое августа две тысячи двадцать второго года. Код 915 =В меру понимания мы работаем на себя, а в меру непонимания - на того, кто понимает больше = Вы никогда не узнаете, чем можете изменить Мир, если не будете проявлять доброту сами =Главное, человеческий разум - связующее звено, что соединяет Небо и Землю в единой цепи = Две разные вещи: Любовь и влюблённость: одна - бесконечность, вторая – сезонность =Истинное назначение вашего путешествия - это не место на карте, а новый взгляд на Жизнь =Каждая оценка и суждение притягивают людей, словно ремнями, к поверхности материи= Каждый делает самое лучшее, на что он способен, даже, если это совсем не кажется таковым =Каждый человек – это уникальнейшая лаборатория, а в основе всего лежит Энергия Любви ="Любить - это значит смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении"= Мир - это огромный сверкающий подарок, который ты разворачиваешь каждое утро = Мудрый человек всегда считается с чужим мнением, но никогда не расстается со своим= Наша ошибка в том, что мы слишком долго стараемся сохранить то, чего уже давно нетНаше прошлое не так важно, как наше будущее; стало быть, смотри вперёд и не останавливайся = Нет более великого Воина Света, чем тот вознесённый, кто облачился в Духовную мантию = Однажды люди осознают, что им необязательно воспринимать Мир так, как их учили =Остаётся собой лишь тот, кто не скрывает свою индивидуальность от других =Представить сферу золотистого цвета, где всё трансформируется в Любовь и Свет = Прежде, чем выпрямлять горбатого, сделай нечто более трудное - расправь свои плечи=Принимая какое-то решение, его полезно пропустить через фильтр своей совести = Проявляя терпение, вы ощущаете горечь, но плоды терпения будут слаще мёда = Пустые праздность и суета мертвят живой Дух человека не менее неумеренного труда =Свойство разумности в Мироздании является универсальным и всеобъемлющим = "Следующее столетие либо будет духовным, либо следующего столетия не будет вовсе“=Смотрите! Мы сделали этот радужный мост в темноте своим терпением, упорством =Ты не опоздай, Жизнь начни менять: нужно всех простить, всё вокруг принять! =Человек должен знать, кем он хочет стать, а не довольствоваться тем, кто он есть! Составила Ельга.