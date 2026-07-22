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Царьград

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Штраф до 1 млн рублей: в Нижегородской области ужесточат наказание за продажу вейпов

Штраф до 1 млн рублей: в Нижегородской области ужесточат наказание за продажу вейпов

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономическим вопросам в первом чтении одобрили инициативу, направленную на усиление ответственности за продажу вейпов на территории региона.

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