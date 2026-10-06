Белый дом отказался допустить журналиста Politico на борт Air Force One

Белый дом отказался допустить представителя Politico на борт президентского самолёта Air Force One. Об этом сообщает CNN.
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