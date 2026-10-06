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Белый дом отказался допустить журналиста Politico на борт Air Force One

Белый дом отказался допустить журналиста Politico на борт Air Force One

Белый дом отказался допустить представителя Politico на борт президентского самолёта Air Force One. Об этом сообщает CNN.

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