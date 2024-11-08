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В Саратове сбили беспилотник – губернатор Бусаргин

В Саратове сбили беспилотник – губернатор Бусаргин

Это уже вторая попытка атаковать Саратовскую область с территории Украины.Минувшей ночью в Саратове опять был сбит беспилотник.

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