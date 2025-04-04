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Царьград

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Не 300 спартанцев. Три сотни украинских боевиков устроили крепость в Белогорском мужском монастыре. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Не 300 спартанцев. Три сотни украинских боевиков устроили крепость в Белогорском мужском монастыре. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Армия России точно не будет атаковать святую обитель, на что и расчитывают украинские националисты. Чего могут добиться осадой боевики ВСУ.

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