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Орловские перевозчики через суд требуют от чиновников деньги за перевозку льготников

Орловские перевозчики через суд требуют от чиновников деньги за перевозку льготников

Сразу несколько орловских частных перевозчиков пытаются через суд взыскать с Орловской области средства за перевозку льготных категорий граждан.

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