Байден заявил о планах России напасть на Киев на следующей неделе

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Киев в течение следующей недели. В своей речи он заявил, что российские силы окружили Украину со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Черного моря на юге.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Киев в течение следующей недели. В своей речи он заявил, что российские силы окружили Украину со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Черного моря на юге.
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