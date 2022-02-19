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Байден заявил о планах России напасть на Киев на следующей неделе

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Киев в течение следующей недели. В своей речи он заявил, что российские силы окружили Украину со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Черного моря на юге.

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