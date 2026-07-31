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Мария Миронова командовала Менакером на сцене — но дома главным был совсем не тот, кого видела публика

Мария Миронова командовала Менакером на сцене — но дома главным был совсем не тот, кого видела публика

На театральных подмостках они десятилетиями разыгрывали одну и ту же сцену: напористая, вечно недовольная супруга отчитывает робкого мужа под хохот зала.

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