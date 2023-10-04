Доходы жителей РФ выросли из-за нехватки кадров и увеличения госзаказов

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова поделилась информацией о том, что зарплаты некоторых жителей РФ поднялись из-за дефицита специалистов в ряде сфер.
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