Китай активизировал многостороннюю дипломатию. Комментарий Георгия Бовта

Помимо ожидающегося на следующей неделе государственного визита Александра Лукашенко, поездку в Китай в апреле анонсировал президент Макрон, а вслед за ним о планах посетить Пекин в первой половине года заявили Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.