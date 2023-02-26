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Китай активизировал многостороннюю дипломатию. Комментарий Георгия Бовта

Китай активизировал многостороннюю дипломатию. Комментарий Георгия Бовта

Помимо ожидающегося на следующей неделе государственного визита Александра Лукашенко, поездку в Китай в апреле анонсировал президент Макрон, а вслед за ним о планах посетить Пекин в первой половине года заявили Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

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