Китай «уходит вглубь»: завершено бурение нефтяной скважины в 6 000 м в Бохайском заливе Татьяна АрестоваКитай успешно завершил бурение глубокой скважины на нефтяном месторождении в Бохайском заливе Желтого моря.
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