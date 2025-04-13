Неизвестный повредил припаркованную у дома машину в Рязани

Инцидент произошёл у дома № 1А на улице Сельских Строителей. «Человек процарапал машину ножом, которая была припаркована у дома и никак не мешала», — отмечает автор публикации, комментируя фотографию автомобиля, который стоял у подъезда.
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