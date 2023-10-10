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Царьград

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Двое рецидивистов ограбили 13-летнюю девочку в Москве

Двое рецидивистов ограбили 13-летнюю девочку в Москве

Под угрозой ножа у ребенка отобрали сотовый телефон.В парке на Таганрогской улице Москвы двое рецидивистов ограбили 13-летнюю девочку в Москве, угрожая ножом, отобрали у нее телефон, сообщает тг-канал Первый московский.

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