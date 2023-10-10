Под угрозой ножа у ребенка отобрали сотовый телефон.В парке на Таганрогской улице Москвы двое рецидивистов ограбили 13-летнюю девочку в Москве, угрожая ножом, отобрали у нее телефон, сообщает тг-канал Первый московский.