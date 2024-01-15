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Пассажиры измотаны и готовятся идти в суд: самолет вторые сутки не может вылететь из Петербурга в Дубай

Пассажиры измотаны и готовятся идти в суд: самолет вторые сутки не может вылететь из Петербурга в Дубай

Вторые сутки рейс FZ 992 Санкт-Петербург — Дубай авиакомпании Flydubai не может вылететь из Пулково. Сотни пассажиров вынуждены спать на полу и скамейках в надежде прояснить ситуацию и покинуть страну по личным и рабочим делам.

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