Пассажиры измотаны и готовятся идти в суд: самолет вторые сутки не может вылететь из Петербурга в Дубай

Вторые сутки рейс FZ 992 Санкт-Петербург — Дубай авиакомпании Flydubai не может вылететь из Пулково. Сотни пассажиров вынуждены спать на полу и скамейках в надежде прояснить ситуацию и покинуть страну по личным и рабочим делам.