Успехи Новосибирской области в восстановлении прав дольщиков отмечены федеральным Фондом развития территорий

С начала 2024 года в Новосибирской области восстановлены права 1 912 граждан в 14 проблемных объектах, в том числе два дома достроены во взаимодействии правительства региона с ППК «Фонд развития территорий» – дома № 11 и 13 в микрорайоне Закаменский.