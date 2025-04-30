Горючий лед: газовые гидраты – неисчерпаемая энергия будущего

В прошлом году в мире добыли 4,19 трлн кубометров природного газа. Всего же извлекаемых запасов насчитывается около 170 трлн кубов, значит, при текущем уровне потребления этого хватит более чем на 40 лет.
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