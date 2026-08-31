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Средства ПВО за ночь уничтожили 239 дронов ВСУ над регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 239 дронов ВСУ над регионами России

Минобороны РФ отчиталось о массированной ночной атаке БПЛА: сбито 239 дронов над Белгородской, Брянской, Московской, Самарской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими территориями.

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