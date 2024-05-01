Евлаш: Первые истребители F-16 могут появиться у Киева после Пасхи

Первые истребители F-16 появятся у Киева уже в начале мая, прямо после Пасхи. Об этом проинформировал представитель ВВС Вооружённых сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш в эфире украинского издания «Новости Live».
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