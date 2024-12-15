NASA и Firefly Aerospace готовятся к телеконференции с подробностями о коммерческой миссии на Луну Ghost Riders in the Sky

17 декабря NASA проведёт телеконференцию для СМИ, где обсудит научные и технологические разработки агентства, которые будут доставлены на Луну на борту первого рейса Firefly Aerospace в рамках инициативы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) и кампании Artemis.
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